Zakona o socialnem vključevanju invalidov in osebni asistenci v lahkem branju

Maribor, 3. septembra - S ciljem zmanjševanja diskriminacije ranljivih skupin so partnerji projekta ZaVse/4ALL - družba brez diskriminacije pripravili v lahkem branju dva slovenska zakona. Gre za zakon o socialnem vključevanju invalidov in zakon o osebni asistenci, katerih vsebina je v novi obliki lažje razumljiva in tako dostopnejša ciljnim skupinam.