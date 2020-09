Katar na zlati pokal 2021 in 2023

Doha, 3. septembra - Reprezentanca Katarja, gostitelja svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022, bo v letih 2021 in 2023 nastopila na zlatem pokalu, ki je namenjen izbranim vrstam ekip iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov, so danes potrdili na Azijski nogometni zvezi. Osnova za nastop je pismo o nameri, podpisano leta 2017, poroča nemška tiskovna agencija dpa.