Đoković v tretji krog, konec za Pliškovo

New York, 3. septembra - Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku sta nastopila oba prva nosilca. Srb Novak Đoković je s 6:7 (5), 6:3, 6:4 in 6:2 ugnal Britanca Kyla Edmunda in napredoval v tretji krog, v ženski konkurenci pa se je poslovila Čehinja Karolina Pliškova, ki jo je s 6:1 in 7:6 (2) presenetljivo ugnala Francozinja Caroline Garcia.