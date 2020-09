Dnevnik o notranjem ministrstvu in policiji (3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Peter Lovšin v komentarju Policija s sovražniki iz lastne hiše piše o odnosu med policijo in vrhom ministrstva za notranje zadeve, ki želi vplivati na Nacionalni preiskovalni urad. Na novo so presenetili z dopisom sekretarja Franca Kanglerja direktorju policije o tem, da so kriminalisti v določeni preiskavi delovali nestrokovno in nezakonito.