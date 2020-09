V Splitu po večurni iskalni akciji prijeli begunca, obtoženega umora

Zagreb/Split, 2. septembra - Splitska policija je potrdila, da so zvečer po več kot osemurni iskalni akciji prijeli obtoženca za umor nosečnice Branimirja Čaleto, ki je po današnjem začetku sojenja v Splitu pobegnil pravosodnim policistom. Kot so dodali, so policisti pri prijetju 36-letnika uporabili fizično silo.