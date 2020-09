Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq znova z rekordi

New York, 2. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. S&P 500 je pridobil odstotek in pol in se povzpel na novo rekordno raven, Nasdaq pa je z odstotno rastjo prvič končal nad 12.000 točkami. Vlagatelji se tako niso zmenili za nespodbudne novice, kot je tista o manj odprtih delovnih mestih v zasebnem sektorju od pričakovanj.