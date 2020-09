Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o največ potrjenih okužbah s koronavirusom v enem dnevu v zadnjih petih mesecih in skrbeh epidemiologov ob tem. Poročale so tudi o združitvi Nove KBM in Abanke, menjavi direktorja Fursa, uspehu Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji in aretaciji 60 nezakonitih migrantov.