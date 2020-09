Pariz, 2. septembra - V Franciji so v preteklih 24 urah potrdili 7017 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, so sporočile pristojne oblasti. Dan pred tem so jih potrdili okoli 5000. Delež pozitivnih testov je bil oba dneva enak, in sicer 4,3 odstotka.