Hokejska Olimpija še eno sezono v alpski ligi

Ljubljana, 2. septembra - Iz vodstva hokejskega kluba SŽ Olimpija so danes sporočili, da bo prvak razširjenega regionalnega tekmovanja alpske hokejske lige, slovenski državni in pokalni prvak, zaradi trenutnih razmer povezanih s pandemijo novega koronavirusa še eno sezono igral v alpski hokejski ligi in ne v višjem rangu avstrijskega tekmovanja, ligi ICE HL.