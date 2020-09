New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko uvrstila v drugi krog turnirja dvojic na OP ZDA. V prvem nastopu v New Yorku sta zanesljivo s 6:3, 6:2 premagali Romunko Raluca-Ioano Olaru in Španko Saro Sorribes Tormo.