New York, 2. septembra - Edina slovenska teniška igralka med posameznicami Kaja Juvan je v drugem krogu OP ZDA v New Yorku izgubila proti 14. nosilki Estonki Anett Kontaveit. Štiriindvajsetletnica, sicer 21. igralka lestvice WTA, je bila po uri in 14 minutah igre boljša s 6:4 in 6:1.