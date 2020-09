Wolfordov murskosoboški obrat tudi v proizvodnjo zaščitnih mask

Murska Sobota, 3. septembra - Avstrijski proizvajalec perila in nogavic višjega cenovnega razreda Wolford je izkoristil povečano povpraševanje po zaščitnih maskah ob pandemiji covida-19 in v proizvodnjo v slovenskem obratu v Prekmurju vključil tekstilne maske. Kot poudarjajo, to ne pomeni opuščanja proizvodnje osnovnih izdelkov. Obeti za slovenski obrat so sicer stabilni.