DS tudi z novim predlogom za noveliranje svojega zakona na parlamentarnem odboru neuspešen

Ljubljana, 2. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes obravnaval tudi predlog novele zakona o državnem svetu (DS). Gre za drugi predlog, ki so ga pripravili v DS, potem ko je ustavno sodišče ugotovilo, da je pritožbeni postopek na volitvah v DS nedorečen in s tem tudi neustaven. Tudi tokrat odbor predloga ni podprl.