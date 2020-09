Ministrstvo za pravosodje ne vidi razlogov za odstop od istanbulske konvencije

Ljubljana, 2. septembra - Na ministrstvu za pravosodje so za STA potrdili, da so prejšnji teden prejeli dopis Poljske s pobudo za pripravo nove konvencije o družinskih zadevah, zaščiti otrok in boj proti nasilju v družini, kar ureja že istanbulska konvencija. Poudarili so, da ne vidijo razlogov za spremembo te ureditve, kar so zapisali tudi v odgovoru poljskemu ministrstvu.