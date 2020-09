Festivala Reading in Leeds v 2021 načrtujeta dogajanje na dveh glavnih odrih

London, 3. septembra - Organizatorji pobratenih festivalov Reading in Leeds, ki sta letos zaradi epidemije koronavirusa odpadla, so sporočili, da se že pripravljajo na izdajo v letu 2021, ki bo sočasno v obeh britanskih mestih potekala od 27. do 29. avgusta. Oba festivala bosta imela po dva glavna odra z gosti, kot so Stormzy, Liam Gallagher in Queens Of The Stone Age.