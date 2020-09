Čebelji strup uniči nekatere celice raka dojk

Sydney, 2. septembra - Avstralski znanstveniki so ugotovili, da čebelji strup v laboratorijskem okolju uniči nekatere celice raka dojke. Čebelji strup in njegovo sestavino melitin so uporabili proti dvema agresivnima oblikama raka dojke - trojno negativnem in HER2 pozitivnem. Znanstveniki so odkritje pozdravili, a opozorili, da bo potrebno nadaljnje testiranje.