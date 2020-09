V Nemčiji v racijah za razbitje pedofilske mreže zasegli številne dokaze

Köln, 2. septembra - Po vsej Nemčiji so v torek potekale obsežne racije za razbitje mreže za proizvodnjo in širjenje otroške pornografije. V njih je sodelovalo tisoč policistov, ki so zasegli več kot 2000 kosov dokaznega gradiva, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili preiskovalci.