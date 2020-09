Predsedstvo SOS državo pozvalo k premisleku o zapiranju pošt in ukinjanju bankomatov

Podčetrtek, 2. septembra - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je na današnji seji v Podčetrtku pozvalo državo, naj omogoči skladnejši regionalni razvoj in da naj zagotovi enak dostop vsem občanom do poštnih in bančnih storitev. Državo je pozvalo k premisleku o zapiranju poštnih poslovalnic in ukinjanju bankomatov po državi.