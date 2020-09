Savdska Arabija odprla zračni prostor za lete v in iz Združenih arabskih emiratov

Rijad/Jeruzalem, 2. septembra - Savdska Arabija je danes vsem letalom na poti v in iz Združenih arabskih emiratov odobrila uporabo svojega zračnega prostora. Iz Rijada so to sporočili dva dni po prvem neposrednem komercialnem letu iz Izraela v Združene arabske emirate. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ta korak Savdske Arabije označil za ogromen preboj.