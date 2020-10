Expo biro izpad povpraševanja po prireditvenih šotorih krpa s covid šotori in pregradami

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Hoče, 1. oktobra - Družinsko podjetje Expo biro iz Hoč, ki letos obeležuje 30 let obstoja, je bilo zaradi pandemije in posledične odpovedi prireditev nenadoma soočeno z velikim upadom naročil. Izpad prihodkov pri prireditvenih šotorih blažijo s postavljanjem covid šotorov in pregrad, a to ne more nadomestiti velikih projektov, kot je sodelovanje pri reliju Dakar.