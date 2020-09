Na Ljubljanski cesti v Celju zagorelo v večstanovanjski stavbi

Celje, 2. septembra - Na Ljubljanski cesti v Celju je v torek zvečer zagorelo v večstanovanjski stavbi. Z ogledom kraja požara so ugotovili, da je zaradi okvare na električni napeljavi kompresorja požar izbruhnil v kletnih prostorih. Štiri stanovalce, ki so se nadihali dima, so odpeljali v celjsko bolnišnico. V požaru je nastala manjša gmotna škoda.