V Libanonu mandatar začel pogovore o oblikovanju vlade

Bejrut, 2. septembra - Mandatar za sestavo nove libanonske vlade Mustafa Adib je danes začel pogovore o oblikovanju vlade. To je v Libanonu običajno dolgotrajen proces, a so politične sile tokrat pod mednarodnim in domačim pritiskom zaradi eksplozije v Bejrutu pred mesecem dni, zato bi lahko stekel hitreje.