V torek okužbe v 28 občinah po Sloveniji

Ljubljana, 2. septembra - V torek so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 28 občinah po državi. Največ, skupaj sedem, jih je bilo v Ljubljani, kjer je 95 aktivnih okužb, po pet pa v Mariboru in med tujimi državljani. Štiri primere so potrdili v Velikih Laščah, po dva pa v Celju, Kranju, Dravogradu, Litiji, Krškem, Sevnici, Žalcu, Slovenskih Konjicah in na Bledu.