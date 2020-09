Prvoligaši uspešno čez prvo pokalno oviro

Ljubljana, 2. septembra - Nogometaši v pokalu Pivovarne Union so odigrali nepopolni 1. krog. Od prvoligašev so bili uspešni tako Koper kot sežanski Tabor in Aluminij, pri čemer je prvi v gosteh kar z 10:0 odpravil Bohinj, drugi je z 2:1 v gosteh izločil Kety Emmi Bistrico, tretji pa z 2:0 prav tako v gosteh Adrio.