Epidemija še poslabšala položaj prekarnih delavcev

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 4. septembra - Slovenija že vrsto let beleži porast prekarnih oblik dela. Delavci v atipičnih oblikah dela praviloma nimajo bolniške, dopusta, regresa, malice in prevoza, epidemija covida-19 pa je njihov položaj še poslabšala. Nevladne organizacije, ki že leta pozivajo k sistemskim ukrepom, so pesimistične, ministrstvo za delo pa aktivnosti napoveduje za jesen.