Igralka Vanessa Redgrave pozvala podjetja k pomoči britanskemu umetnostnemu sektorju

London, 3. septembra - Igralka Vanessa Redgrave je pozvala podjetja in posameznike, naj z denarnimi sredstvi pomagajo ohraniti delovna mesta v umetnostnem sektorju, ki ga je pandemija covida-19 hudo prizadela. Igralkinemu torkovemu pozivu so se pred Narodnim gledališčem pridružili tudi Lenny Henry, Maxine Peake in Trevor Nunn, piše britanski The Guardian.