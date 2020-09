Policija bo dogajanje v zvezi s klubom Marina preverila v notranje-varnostnem postopku

Ljubljana, 2. septembra - Policija bo pisanje občana o domnevnih nepravilnostih pri preiskavi poslovanja kluba Marina, ki naj bi jih storili kriminalisti NPU, preverila v notranje-varnostnem postopku in glede na ugotovitve ukrepala, so sporočili s policije. Dodali so, da iz zahteve za poročanje izhaja, da gre izključno za ugotavljanju morebitnih sistemskih nepravilnosti.