Prvi primer koronavirusa v največjem migrantskem centru v Grčiji

Atene, 2. septembra - Grške oblasti so danes sporočile, da so v največjem centru za migrante Moria na otoku Lezbos potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prenapolnjenem centru v slabih higienskih in siceršnjih pogojih trenutno biva okoli 12.700 ljudi, kar za več kot štirikrat presega dejanske kapacitete.