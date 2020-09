Ljubljana, 2. septembra - Poslanec Levice Miha Kordiš bo danes ob 13.40 pred DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije pred sejo odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide glede sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so sporočili iz poslanske skupine Levica.