V Avstriji potrdili 327 novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 2. septembra - V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 327 novih okužb z novim koronavirusom, sta danes sporočila avstrijsko notranje ministrstvo in ministrstvo za zdravje. Dan prej so v Avstriji potrdili nekaj čez 200 novih okužb. Trenutno se v avstrijskih bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi 157 bolnikov, od tega jih je 30 na intenzivni negi.