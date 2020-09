Javni poziv za sofinanciranje promocije na tujih trgih kmalu spet odprt

Ljubljana, 2. septembra - Javna agencija Spirit bo predvidoma v četrtek ponovno odprla javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Zaradi izjemno velikega interesa so poziv avgusta ustavili, zdaj pa jim je, kot so sporočili, gospodarsko ministrstvo odobrilo povečanje sredstev.