Ars Electronica letos v Linzu in na 120 lokacijah po svetu

Linz, 6. septembra - Letošnji festival Ars Electronica bo pod naslovom V Keplerjevih vrtovih - Globalno potovanje pri kartiranju 'novega' sveta od 9. do 13. septembra potekal v Linzu in na 120 lokacijah po svetu, vključena sta tudi slovenska prispevka. Festival bo potekal "ne kljub, ampak prav zaradi" novega koronavirusa in skušal najti odgovor na vprašanje, kaj sedaj.