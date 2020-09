Preminil DJ Erick Morillo, znan po uspešnici I Like to Move It

Miami, 2. septembra - V 50. letu starosti je na svojem domu v Miamiju na Floridi umrl priznani DJ Erick Morillo. Glasbenik je zaslovel z uspešnico I Like To Move It iz leta 1993, pod psevdonimom Reel 2 Real pa so njegove skladbe v 90. letih prejšnjega stoletja sedemkrat prišle med najboljših deset lestvice Hot Dance Music/Club Play. Večkrat je obiskal tudi Slovenijo.