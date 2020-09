Na Hrvaškem 311 na novo okuženih s koronavirusom, štiri osebe umrle

Zagreb, 2. septembra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili še 311 novih okužb z novim koronavirusom in štiri smrtne žrtve bolezni covid-19, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Današnjih 311 primerov je več, kot jih je bilo skupaj v ponedeljek in torek. V štabu poudarjajo, da ni novih žarišč okužb, temveč gre za večji prenos koronavirusa.