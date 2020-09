Demokracija o kulturni vojni med levico in desnico (3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Jože Biščak v komentarju Je levica zmagala v kulturni vojni? piše o knjigi Marca Sidwella, ki pravi, da je levica skozi zapleteno zgodovino 20. stoletja zmagala v kulturni vojni. Levičarji so izvedli pohod skozi civilne institucije in visoko politiko. Pri tem pa so bile pomembne nevladne organizacije z zvenečimi imeni, ki so širile njihove ideje.