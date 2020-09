Pipistrel začel sprejemati naročila za brezpilotno tovorno letalo z navpičnim vzletom

Ajdovščina, 2. septembra - Ajdovski Pipistrel je začel sprejemati naročila za novo linijo električnih letal Nuuva. Vodilni model Nuuva V300 je avtonomno, brezpilotno zračno dostavno plovilo z navpičnim vzletom in pristankom velikega dosega in velike zmogljivosti za logistiko in zračno dostavo tovora. Letalo je desetkrat bolj ekonomično od sodobnih helikopterjev.