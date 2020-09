V gimnastiki se po koronavirusnem premoru obeta pestra jesen

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 4. septembra - Gimnastična sezona 2020 se po koronavirusnem premoru še ni zares nadaljevala. Telovadci so imeli letos le dve tekmi svetovnega pokala, Melbourne in Baku, pri čemer se je druga predčasno končala. Na koledarju 2020 je za zdaj ostal le še en svetovni pokal, Sombotel, vrhunec pa bodo evropska prvenstva v ritmični, moški in ženski gimnastiki.