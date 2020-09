Serena Williams do rekordne 102. zmage na US Opnu

New York, 2. septembra - Ameriška teniška igralka Serena Williams je na poti do 24. naslova na turnirjih za grand slam dosegla nov rekord. Na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku je s 7:5 in 6:3 po 81 minutah premagala rojakinjo Kristie Ahn in dosegla že 102. zmago na tem turnirju ter prehitela Chris Evert, s katero si je s 101 zmago doslej delila prvo mesto.