Kalašnikov s puško z vgrajenim računalnikom in povezavo z mobilnikom

Moskva, 6. septembra - Ruski koncern Kalašnikov, znan predvsem po izdelavi avtomatskih pušk, je zdaj razvil še prvo puško, ki prenaša informacije na pametni telefon, poroča portal Russia Beyond. Puška MP 155 Ultima ima vgrajen računalnik in videokamero, spominja pa na futuristično orožje in znanstvenofantastične filmske produkcije.