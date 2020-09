Newyorške borze prvi septembrski dan zaključile z novimi rekordi Nasdaqa in S&P 500, pridobil tudi Dow Jones

New York, 1. septembra - Indeksi na newyorških borzah so prvi septembrski dan ob izboljševanju ameriških proizvodnih trendov sklenili v zelenem in z novimi rekordi. Tehnološki indeks Nasdaq je z 1,4-odstotno rastjo zabeležil tretji zaporedni rekord. S&P 500 je prav tako dosegel rekord ter zrasel za 0,8 odstotka, kolikor je pridobil tudi Dow Jones.