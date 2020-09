Delo o usodi istanbulske konvencije (2. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Ali Žerdin v komentarju Osupljiva varšavska pobuda piše o varšavski pobudi, naj tudi Slovenija umakne podpis s seznama držav, ki so ratificirale Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini. To je Poljska sicer ratificirala, sedaj pa želi odstopiti. Podpisale, a ne ratificirale pa so jo Češka, Slovaška in Madžarska.