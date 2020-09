Thiem predčasno v drugi krog, Muguruza za uvod zanesljiva

New York, 1. septembra - Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku je po predaji Španca Jaumeja Munarja v drugi krog napredoval drugi nosilec, Avstrijec Dominic Thiem. V ženski konkurenci pa je zanesljivo prvo oviro preskočila Španka Garbine Muguruza, ki je premagala Japonko Nao Hibino s 6:4 in 6:4.