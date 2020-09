Dnevnik o Ljubljana Festivalu (2. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Ingrid Mager v komentarju Okruški nove (festivalske) realnosti piše o tem, da je novi koronavirus močno vplival tudi na Ljubljana Festival. Program so improviziran sproti, predstave so odpadale, termine koncertov so prestavljali, dogodki pa so bili prepuščeni vremenski muhavosti. Branža festivalov in koncertov si še dolgo ne bo opomogla.