Roglič in Pogačar nakazala, da se ponavlja dirka po Španiji

pripravil Aljoša Žvirc

Briançon, 1. septembra - Četrta etapa letošnje kolesarske dirke po Franciji od Sisterona do Orcieres-Merletta bo z velikimi črkami zapisana v anale slovenskega športa. Dvojno zmago sta namreč slavila Primož Roglič in Tadej Pogačar ter napovedala, da utegne biti letošnji Tour povsem slovenski. Podobno kot lanska španska Vuelta, ko sta osvojila končno prvo in tretje mesto.