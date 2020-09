Primorske novice o spremembi kategorizacije štiripasovnice nad Izolo (2. 9.)

Koper, 1. septembra - Danijel Cek v komentarju Pa naj razume, kdor more piše o štiripasovnici nad Izolo, ki je bila nekdaj hitra cesta, sedaj pa je postala običajna glavna cesta, na kateri se še vedno mešajo modre in rumene ter stare in nove table. Med vozniki je zato nastala velika zmeda, saj nekateri vozijo 110 kilometrov na ur, drugi pa 90.