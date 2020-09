Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zmagi Primoža Rogljiča na dirki po Franciji, začetku novega šolskega leta v Sloveniji in izjavah hrvaškega in madžarskega premierja na Blejskem strateškem forumu. Poročale so tudi o 41 okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v ponedeljek potrdili v Sloveniji, ter združitvi Nove KBM in Abanke.