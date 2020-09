Gantar obiskal bolnišnično šolo v ljubljanski pediatrični kliniki

Ljubljana, 1. septembra - Minister Tomaž Gantar je na prvi šolski dan obiskal pediatrično kliniko UKC Ljubljana in njeno bolnišnično šolo. Bolnišnično šolsko delo je pomembno za vključevanje otrok in mladostnikov po dolgotrajni bolezni v svoja šolska okolja, hkrati pa otrokom popestri preživljanje dni v bolnišnicah, so zapisali na spletnih straneh ministrstva za zdravje.