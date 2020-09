Bela hiša bo od 12. septembra spet odprta za turistične obiske

Washington, 1. septembra - Urad prve dame ZDA Melanie Trump je sporočil, da bo Bela hiša od 12. septembra ponovno odprta za turistične obiske, vendar v skladu z novimi pravili zaradi epidemije koronavirusa. Obiskovalce bodo namesto pet dni v tednu sprejemali le ob petkih in sobotah, in sicer od 8. do 11. ure dopoldne po krajevnem času.