Učenci in dijaki ob zaostrenih zdravstvenih ukrepih pogumno zakorakali v novo šolsko leto (zbirno)

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 1. septembra - Za 190.990 učencev in 73.900 dijakov se je danes začelo šolsko leto, ki bo zaradi ukrepov, ki veljajo zaradi novega koronavirusa, drugačno od vseh do zdaj. 21.366 prvošolcev so zjutraj v šole pospremili starši, ob šolskih poteh pa za varnost skrbijo policisti in prostovoljci. Zdravstveni strokovnjaki so še enkrat pozvali k upoštevanju priporočil.