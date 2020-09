Pahor na prvi šolski dan z učenci in učitelji odprl prenovljeno OŠ Louisa Adamiča

Grosuplje, 1. septembra - Predsednik republike Borut Pahor je na prvi šolski dan obiskal OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer je skupaj z učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi v šoli in županom Petrom Verličem odprl nov prizidek k šoli z osmimi novimi učilnicami in novo športno dvorano. Odprtje šole, prizidka, telovadnice je vselej praznik, je dejal Pahor.